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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Kent, Royaume-Uni

1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Tonbridge and Malling, Royaume-Uni
Duplex 2 chambres
Tonbridge and Malling, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 960 m²
Appartement en duplex de 2 chambres à vendre à Hildenborough, situé dans le prestigieux Oakh…
$703,068
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