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Maisons de ville à vendre en Hartlepool, Royaume-Uni

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Hartlepool, Royaume-Uni
Maison de ville 3 chambres
Hartlepool, Royaume-Uni
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
Revenus locatifs à long termePosséder une propriété en franchise au Royaume-Uni à partir de …
$158,000
T.V.A.
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Agence
Keller Williams
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Hartlepool, Royaume-Uni

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