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Propriétés d'investissement à vendre en Hartlepool, Royaume-Uni

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Investissement 100 m² dans Hartlepool, Royaume-Uni
Investissement 100 m²
Hartlepool, Royaume-Uni
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Nombre d'étages 1
INVESTISSEMENT POUR LA PROPRIÉTÉ LIBRE DU ROYAUME-UNI DE 119 000 £Générer des revenus de loc…
$159,484
T.V.A.
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Agence
Keller Williams
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