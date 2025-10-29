Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Grand Manchester, Royaume-Uni

Penthouse 2 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Penthouse 2 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 212 m²
Price Start From; 1,700,000 This residence at Viadux is thoughtfully designed with high-qual…
$2,32M
Penthouse 3 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Penthouse 3 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Price Start From; £3,150,000 This residence at Viadux is thoughtfully designed with high-qua…
$4,28M
