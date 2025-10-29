Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Royaume-Uni
  3. Grand Manchester
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Piscine

Appartements Piscine à vendre en Grand Manchester, Royaume-Uni

Manchester
20
Salford
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
7 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Découvrez la vie moderne dans ce vaste appartement de deux chambres au 6ème étage, offrant 7…
$604,041
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Élevez votre style de vie dans ce magnifique appartement de deux chambres au 16ème étage, of…
$619,523
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Entrez dans la vie contemporaine avec cet élégant appartement de deux chambres au 13ème étag…
$614,541
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Appartement 3 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 127 m²
Entrez dans l'élégance avec cette maison duplex de 127 m2 orientée sud-ouest, conçue pour ma…
$767,276
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
Entrez dans la vie contemporaine avec cet exquis appartement de deux chambres, parfaitement …
$595,403
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Appartement 3 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Découvrez la sophistication urbaine avec cette spacieuse maison duplex orientée nord-est. Sp…
$738,105
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement 3 chambres dans Manchester, Royaume-Uni
Appartement 3 chambres
Manchester, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 127 m²
Ce nouveau développement passionnant au cœur de Manchester offre un mélange sophistiqué de v…
$1,11M
Laisser une demande

Types de propriétés en Grand Manchester

1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Grand Manchester, Royaume-Uni

avec Jardin
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller