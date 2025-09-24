Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Grand Londres, Royaume-Uni

Londres
6 propriétés total trouvé
Hôtel 221 m² dans Londres, Royaume-Uni
Hôtel 221 m²
Londres, Royaume-Uni
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 221 m²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a beautifully restored residence located i…
$3,43M

Hôtel 7 500 m² dans Cité de Westminster, Royaume-Uni
Hôtel 7 500 m²
Cité de Westminster, Royaume-Uni
Nombre de pièces 125
Surface 7 500 m²
5* Hôtel (établissement hors marché), avec un contrat de gestion à long terme avec la chaîne…
$166,09M

Hôtel dans Cité de Londres, Royaume-Uni
Hôtel
Cité de Londres, Royaume-Uni
Nombre de pièces 200
Hotel in London   with the management company. can also be purchased without a management…
$36,08M

