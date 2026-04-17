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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Royaume-Uni

Angleterre
3
3 propriétés total trouvé
Duplex 3 chambres dans Cité de Westminster, Royaume-Uni
Duplex 3 chambres
Cité de Westminster, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 050 m²
Un appartement duplex de 3 chambres à vendre à Belgravia, situé dans le prestigieux 8 Eaton …
$10,34M
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Duplex 3 chambres dans Londres, Royaume-Uni
Duplex 3 chambres
Londres, Royaume-Uni
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 3 054 m²
Une occasion rare d'acquérir un penthouse duplex de 3 chambres à vendre à Nine Elms, situé d…
$6,76M
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Duplex 2 chambres dans Tonbridge and Malling, Royaume-Uni
Duplex 2 chambres
Tonbridge and Malling, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 960 m²
Appartement en duplex de 2 chambres à vendre à Hildenborough, situé dans le prestigieux Oakh…
$703,068
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AdriastarAdriastar
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Bon marché
Luxe
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