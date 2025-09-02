Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Royaume-Uni
  3. Cambridge
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Cambridge, Royaume-Uni

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Cambridge, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Cambridge, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
Les appartements à vendre à Cambridge attirent les acheteurs du monde entier qui sont attiré…
$799,516
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Cambridge, Royaume-Uni

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller