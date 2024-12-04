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Appartement dans un nouvel immeuble Volare

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$179,000
;
17
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ID: 4047
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    10

À propos du complexe

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District d'Arjan

Un projet avec un retour garanti de 8% pour 3 ans!!!

Date limite - I 2025

Volare – un nouveau complexe résidentiel, caractérisé par sa grandeur et sa monumentalité.

Situé dans le quartier résidentiel d'Arjan, qui est situé dans le Dubailand, le projet offre la sophistication de ses solutions architecturales.

Il combine organiquement un design majestueux et des aménagements élégants pour les connaisseurs spéciaux.

Les finitions impeccables ne complètent que les appartements biologiques, les saturant avec une palette de couleurs neutres. Pour la décoration, des matériaux haut de gamme de qualité exceptionnelle ont été utilisés, qui mettent l'accent sur un style de vie luxueux.

Le vitrage panoramique offre une lumière naturelle maximale.

Volare – est une gamme d'équipements luxueux disponibles pour les résidents:

  • Piscine
  • Traversées
  • Boutiques et magasins
  • Terrain de jeu
  • Piscine pour enfants
  • Plantes vertes
  • Espace barbecue
  • Salle de jeux
  • Piscine à débordement
  • Studio de yoga
  • Cafés et restaurants
  • Cinéma
  • Service de conciergerie
  • Sécurité et vidéosurveillance
  • Place de stationnement
  • Parc
  • Terrain de golf
  • Jardin
  • Sauna et hammam
  • Zone SPA
  • Terrains sportifs
  • Forêt pluviale
  • Centre de fitness et gymnase

Les résidents ont accès à l'infrastructure développée, tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable est situé dans le voisinage immédiat du complexe résidentiel.

Situé au cœur du Dubailand, qui est la plus grande zone résidentielle, de divertissement et touristique, le complexe résidentiel Volare est en demande d'investissement. La communauté est populaire tant parmi les touristes que parmi les expatriés, ce qui garantit des gains stables sur l'immobilier.

Le complexe comprend:

Studios - à partir de 41,5 m2 - à partir de 163 000 $

1 BED - de 62,9 m2 - de 245 000 $

1 prime BED - de 68,7 m2 - de 279 000 $

2 BED - de - 109,1 m2 - de 410 000 $

Le projet a plusieurs plans de paiement à choisir lors de l'achat d'appartements, dont chacun présente des avantages indéniables :

  1. Paiement 100% + 4% DLD

Revenu garanti annuel de 8% pour 3 ans au stade de la construction!!!

Le revenu garanti commence le jour 22 après le paiement à 100%!

II. Installation jusqu'à la fin du projet

20% + 4% DLD - acompte

20% - après 5 mois

20% - après 10 mois

20% - après 15 mois

10% - en 20 mois

10% - au moment de l'achèvement du projet

Le revenu garanti de 8 % commence après l'achèvement du projet

  1. Installation pendant 2 ans après l'achèvement du projet

Chèque obligatoire!!!

20% + 4% DLD - acompte

1% - mensuel pendant 27 mois

10% - après 5 mois

10% - après 10 mois

9 % - au moment de l'achèvement du projet

1% - mensuel 24 mois après l'achèvement de la construction

  1. Plan de paiement standard

20% + 4% DLD - acompte

10% - après 5 mois

10% - après 10 mois

10% - après 15 mois

50 % au moment de l'achèvement du projet

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 41.5 – 62.9
Prix ​​par m², USD 3,895 – 4,313
Prix ​​de l'appartement, USD 179,000 – 245,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 109.0
Prix ​​par m², USD 3,761
Prix ​​de l'appartement, USD 410,000

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
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Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
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Période
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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