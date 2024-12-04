Appartement dans un nouvel immeuble Volare

District d'Arjan

Un projet avec un retour garanti de 8% pour 3 ans!!!

Date limite - I 2025

Volare – un nouveau complexe résidentiel, caractérisé par sa grandeur et sa monumentalité.

Situé dans le quartier résidentiel d'Arjan, qui est situé dans le Dubailand, le projet offre la sophistication de ses solutions architecturales.

Il combine organiquement un design majestueux et des aménagements élégants pour les connaisseurs spéciaux.

Les finitions impeccables ne complètent que les appartements biologiques, les saturant avec une palette de couleurs neutres. Pour la décoration, des matériaux haut de gamme de qualité exceptionnelle ont été utilisés, qui mettent l'accent sur un style de vie luxueux.

Le vitrage panoramique offre une lumière naturelle maximale.

Volare – est une gamme d'équipements luxueux disponibles pour les résidents:

Piscine

Traversées

Boutiques et magasins

Terrain de jeu

Piscine pour enfants

Plantes vertes

Espace barbecue

Salle de jeux

Piscine à débordement

Studio de yoga

Cafés et restaurants

Cinéma

Service de conciergerie

Sécurité et vidéosurveillance

Place de stationnement

Parc

Terrain de golf

Jardin

Sauna et hammam

Zone SPA

Terrains sportifs

Forêt pluviale

Centre de fitness et gymnase

Les résidents ont accès à l'infrastructure développée, tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable est situé dans le voisinage immédiat du complexe résidentiel.

Situé au cœur du Dubailand, qui est la plus grande zone résidentielle, de divertissement et touristique, le complexe résidentiel Volare est en demande d'investissement. La communauté est populaire tant parmi les touristes que parmi les expatriés, ce qui garantit des gains stables sur l'immobilier.

Le complexe comprend:

Studios - à partir de 41,5 m2 - à partir de 163 000 $

1 BED - de 62,9 m2 - de 245 000 $

1 prime BED - de 68,7 m2 - de 279 000 $

2 BED - de - 109,1 m2 - de 410 000 $

Le projet a plusieurs plans de paiement à choisir lors de l'achat d'appartements, dont chacun présente des avantages indéniables :

Paiement 100% + 4% DLD

Revenu garanti annuel de 8% pour 3 ans au stade de la construction!!!

Le revenu garanti commence le jour 22 après le paiement à 100%!

II. Installation jusqu'à la fin du projet

20% + 4% DLD - acompte

20% - après 5 mois

20% - après 10 mois

20% - après 15 mois

10% - en 20 mois

10% - au moment de l'achèvement du projet

Le revenu garanti de 8 % commence après l'achèvement du projet

Installation pendant 2 ans après l'achèvement du projet

Chèque obligatoire!!!

20% + 4% DLD - acompte

1% - mensuel pendant 27 mois

10% - après 5 mois

10% - après 10 mois

9 % - au moment de l'achèvement du projet

1% - mensuel 24 mois après l'achèvement de la construction

Plan de paiement standard

20% + 4% DLD - acompte

10% - après 5 mois

10% - après 10 mois

10% - après 15 mois

50 % au moment de l'achèvement du projet