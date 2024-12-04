Appartement dans un nouvel immeuble Volare

District d'Arjan
Un projet avec un retour garanti de 8% pour 3 ans!!!
Date limite - I 2025
Volare – un nouveau complexe résidentiel, caractérisé par sa grandeur et sa monumentalité.
Situé dans le quartier résidentiel d'Arjan, qui est situé dans le Dubailand, le projet offre la sophistication de ses solutions architecturales.
Il combine organiquement un design majestueux et des aménagements élégants pour les connaisseurs spéciaux.
Les finitions impeccables ne complètent que les appartements biologiques, les saturant avec une palette de couleurs neutres. Pour la décoration, des matériaux haut de gamme de qualité exceptionnelle ont été utilisés, qui mettent l'accent sur un style de vie luxueux.
Le vitrage panoramique offre une lumière naturelle maximale.
Volare – est une gamme d'équipements luxueux disponibles pour les résidents:
Les résidents ont accès à l'infrastructure développée, tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable est situé dans le voisinage immédiat du complexe résidentiel.
Situé au cœur du Dubailand, qui est la plus grande zone résidentielle, de divertissement et touristique, le complexe résidentiel Volare est en demande d'investissement. La communauté est populaire tant parmi les touristes que parmi les expatriés, ce qui garantit des gains stables sur l'immobilier.
Le complexe comprend:
Studios - à partir de 41,5 m2 - à partir de 163 000 $
1 BED - de 62,9 m2 - de 245 000 $
1 prime BED - de 68,7 m2 - de 279 000 $
2 BED - de - 109,1 m2 - de 410 000 $
Le projet a plusieurs plans de paiement à choisir lors de l'achat d'appartements, dont chacun présente des avantages indéniables :
Revenu garanti annuel de 8% pour 3 ans au stade de la construction!!!
Le revenu garanti commence le jour 22 après le paiement à 100%!
II. Installation jusqu'à la fin du projet
20% + 4% DLD - acompte
20% - après 5 mois
20% - après 10 mois
20% - après 15 mois
10% - en 20 mois
10% - au moment de l'achèvement du projet
Le revenu garanti de 8 % commence après l'achèvement du projet
Chèque obligatoire!!!
20% + 4% DLD - acompte
1% - mensuel pendant 27 mois
10% - après 5 mois
10% - après 10 mois
9 % - au moment de l'achèvement du projet
1% - mensuel 24 mois après l'achèvement de la construction
20% + 4% DLD - acompte
10% - après 5 mois
10% - après 10 mois
10% - après 15 mois
50 % au moment de l'achèvement du projet