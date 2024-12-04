Complexe résidentiel ZhK Nova

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Présentation de Binghatti Nova sur JVC, un nouveau complexe résidentiel composé d'appartements de 1 et 2 chambres à Dubaï. Le projet offre un bâtiment de 15 étages de design moderne, dont les habitants vont inspecter son parking podium et attractions commerciales avec des caractéristiques pour commencer une nouvelle aventure.Grâce à l'emplacement Jumeirah Village Circle, les résidents peuvent avoir toutes les attractions directement à leur porte. Profitez d'une connexion facile et rapide aux autoroutes principales situées à côté du bâtiment afin que vous puissiez accéder sans entrave à la destination clé de votre choix.Le niveau de compétence le plus élevé, qui produit parfaitement de l'élégance, inhabituelle dans tous les sens. Une œuvre d'art intemporelle qui définit l'architecture à l'aide du design de marque, créant une harmonie parfaite et entre traditions et modernisme.Les paysages verts près de ses commodités soutiennent le modernisme dans le style de vie qui restera à jamais avec vous. Le complexe offre diverses possibilités, y compris le divertissement, la relaxation, la santé et la relaxation.