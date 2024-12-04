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Complexe résidentiel ZhK Nova

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$162,000
;
3
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ID: 4003
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2023
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    15

À propos du complexe

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Présentation de Binghatti Nova sur JVC, un nouveau complexe résidentiel composé d'appartements de 1 et 2 chambres à Dubaï. Le projet offre un bâtiment de 15 étages de design moderne, dont les habitants vont inspecter son parking podium et attractions commerciales avec des caractéristiques pour commencer une nouvelle aventure.Grâce à l'emplacement Jumeirah Village Circle, les résidents peuvent avoir toutes les attractions directement à leur porte. Profitez d'une connexion facile et rapide aux autoroutes principales situées à côté du bâtiment afin que vous puissiez accéder sans entrave à la destination clé de votre choix.Le niveau de compétence le plus élevé, qui produit parfaitement de l'élégance, inhabituelle dans tous les sens. Une œuvre d'art intemporelle qui définit l'architecture à l'aide du design de marque, créant une harmonie parfaite et entre traditions et modernisme.Les paysages verts près de ses commodités soutiennent le modernisme dans le style de vie qui restera à jamais avec vous. Le complexe offre diverses possibilités, y compris le divertissement, la relaxation, la santé et la relaxation.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 59.3
Prix ​​par m², USD 3,676
Prix ​​de l'appartement, USD 218,000

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

Calculateur d'hypothèque

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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Montant du prêt
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Période
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Période
Paiement mensuel
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