  2. Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Complexe résidentiel Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Doubaï, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
;
13
ID: 32964
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    7

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartements de classe Premium au cœur de Dubaï d'un développeur très fiable qui loue toujours toutes leurs installations à temps et en même temps ce développeur a une finition de très haute qualité. Dans les appartements seront également tous les appareils de cuisine et armoires intégrées. Le bâtiment aura de nombreuses commodités pour les résidents de ces 2 piscines, une piscine réservée aux femmes et la deuxième piscine sera pour l'usage public. Il y aura aussi 2 gymnases décorés, un pour les femmes seulement et le second pour l'usage général, il y aura aussi une aire de jeux, etc.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New Lexington Residence with a swimming pool and sports grounds, Townsquare, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$265,676
Complexe résidentiel New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$207,473
Complexe résidentiel ORA Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$209,832
Immeuble Ava by Omniyat Dorchester Collection
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$16,45M
Complexe résidentiel Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$209,498
Autres complexes
Complexe résidentiel LIV Marina — new residence by LIV Developers with around-the-clock security 500 meters from the beach in Dubai Marina
Complexe résidentiel LIV Marina — new residence by LIV Developers with around-the-clock security 500 meters from the beach in Dubai Marina
Complexe résidentiel LIV Marina — new residence by LIV Developers with around-the-clock security 500 meters from the beach in Dubai Marina
Complexe résidentiel LIV Marina — new residence by LIV Developers with around-the-clock security 500 meters from the beach in Dubai Marina
Complexe résidentiel LIV Marina — new residence by LIV Developers with around-the-clock security 500 meters from the beach in Dubai Marina
Afficher tout Complexe résidentiel LIV Marina — new residence by LIV Developers with around-the-clock security 500 meters from the beach in Dubai Marina
Complexe résidentiel LIV Marina — new residence by LIV Developers with around-the-clock security 500 meters from the beach in Dubai Marina
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$6,77M
Nous offrons de nouveaux appartements pour visa résident et revenus de location. Il y a aussi un penthouse meublé. Certains appartements offrent une vue sur la marina, et certains - une vue sur la mer. Tous les appartements ont un balcon.La résidence dispose d'une sécurité 24h/24, d'un conci…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Afficher tout Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Complexe résidentiel Nikki Beach Residences
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$649,315
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 21
Apartments in the new project Nikki Beach Residences! Apartments for life and investment! Profitable investment! ROI - 6% in $. Rental income - from $1100 per month! Interest-free installments for the entire period of construction! Completion year - 2028. Stylish interior design is made in…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Complexe résidentiel New villas and townhouses in a gated residence District 11 Opal Gardens with beaches, in the quiet residential area of MBR, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New villas and townhouses in a gated residence District 11 Opal Gardens with beaches, in the quiet residential area of MBR, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New villas and townhouses in a gated residence District 11 Opal Gardens with beaches, in the quiet residential area of MBR, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New villas and townhouses in a gated residence District 11 Opal Gardens with beaches, in the quiet residential area of MBR, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New villas and townhouses in a gated residence District 11 Opal Gardens with beaches, in the quiet residential area of MBR, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New villas and townhouses in a gated residence District 11 Opal Gardens with beaches, in the quiet residential area of MBR, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New villas and townhouses in a gated residence District 11 Opal Gardens with beaches, in the quiet residential area of MBR, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,73M
Nous offrons des villas et des maisons avec balcons et une vue sur la lagune et la ville.La prestigieuse résidence dispose d'un terrain de sport, d'un lagon, d'une aire de jeux pour enfants, d'un studio de yoga, de plages de sable fin, d'un vélo et d'un sentier de randonnée, d'un barbecue, d…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
