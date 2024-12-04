Complexe résidentiel Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Appartements de classe Premium au cœur de Dubaï d'un développeur très fiable qui loue toujours toutes leurs installations à temps et en même temps ce développeur a une finition de très haute qualité. Dans les appartements seront également tous les appareils de cuisine et armoires intégrées. Le bâtiment aura de nombreuses commodités pour les résidents de ces 2 piscines, une piscine réservée aux femmes et la deuxième piscine sera pour l'usage public. Il y aura aussi 2 gymnases décorés, un pour les femmes seulement et le second pour l'usage général, il y aura aussi une aire de jeux, etc.