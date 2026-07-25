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Vue sur la mer Appartements à vendre en Ghanadhah, Émirats arabes unis

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Appartement 1 chambre dans Ghanadhah, Émirats arabes unis
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Appartement 1 chambre
Ghanadhah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 5/6
Appartement avec vue sur la mer et coucher de soleil depuis la terrasseJacob & Co. Beachfron…
$1,14M
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Caractéristiques des propriétés en Ghanadhah, Émirats arabes unis

avec Jardin
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