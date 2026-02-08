Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Al Dhafrah Region
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Al Dhafrah Region, Émirats arabes unis

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Al Taf Al Gharbi, Émirats arabes unis
Penthouse 3 chambres
Al Taf Al Gharbi, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 181 m²
Sol 3/5
📩 Écrire et laisser une demande🏡 Dans la zone riveraine Abu-Dhabi !📍 Plage Al Raha🔹 Projet O…
$1,08M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Al Dhafrah Region, Émirats arabes unis

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller