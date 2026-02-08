Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Raïon de Jytomyr
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Raïon de Jytomyr, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Raïon de Jytomyr, Ukraine
Maison 4 chambres
Raïon de Jytomyr, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 170 m²
Nombre d'étages 2
COUCHES DE PEAU Une nouvelle maison avec la maison de réparation européenne près de la mer, …
$270,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Raïon de Jytomyr, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller