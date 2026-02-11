Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Zaharivska selisna gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Zaharivska selisna gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 900 m² dans Zakharivka, Ukraine
Propriété commerciale 900 m²
Zakharivka, Ukraine
Surface 900 m²
9769. A vendre complexe hôtelier près de la mer et de l'estuaire. La superficie totale de 90…
$1,80M
