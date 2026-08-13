Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Vyzhnytsia Raion
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Vyzhnytsia Raion, Ukraine

;
Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Propriété commerciale 7 700 m² dans Barychivka, Ukraine
Propriété commerciale 7 700 m²
Barychivka, Ukraine
Surface 7 700 m²
La vente d'une usine de polymères (6,5 ha, voiture 3,4 MW) est un atout stratégique. Vous c…
$2,50M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale 1 350 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 350 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 350 m²
No 3651. Nous vous proposons à la vente un bâtiment indépendant dans la ville dans la rue. A…
$230,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 105 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 105 m²
Odessa, Ukraine
Surface 105 m²
1242. Je vendrai les locaux à l'entrée de l'avenue Dobrovolsky. La superficie totale est de …
$170,000
Laisser une demande
TekceTekce
Propriété commerciale 180 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 180 m²
Odessa, Ukraine
Surface 180 m²
31618. Je vendrai un immeuble près du marché de Privoz. Surface totale de 180 m2. Il est pos…
$250,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 288 m² dans Zatoka, Ukraine
Propriété commerciale 288 m²
Zatoka, Ukraine
Surface 288 m²
37999. Objet d'investissement prêt à l'emploi au bord de la mer - un mini-hôtel dans la zone…
$90,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 364 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 364 m²
Odessa, Ukraine
Surface 364 m²
31163. Vente d'un bâtiment de 2 étages sur la fontaine. Superficie totale de 364 m2. Il est …
$270,000
Laisser une demande
Hôtel 130 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 130 m²
Odessa, Ukraine
Surface 130 m²
23855. Vendre une auberge existante comme une entreprise prête sur la place. Sobornaya. Conç…
$189,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 60 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 60 m²
Odessa, Ukraine
Surface 60 m²
25609. Vente de locaux pour affaires. Superficie totale 60 m2. Déjà prévu pour une entrepris…
$48,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 56 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 56 m²
Odessa, Ukraine
Surface 56 m²
3360. Nous vous proposons à la vente une salle de façade dans un centre animé sur la rue Ric…
$150,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 70 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 70 m²
Odessa, Ukraine
Surface 70 m²
23699. Vente de locaux avant sur Rishelievskaya. La superficie totale est de 70 sq. M. Il es…
$105,000
Laisser une demande
Autre 510 m² dans Polianytsia, Ukraine
Autre 510 m²
Polianytsia, Ukraine
Surface 510 m²
Cojplar -- quatre maisons dans les montagnes -- Polyakov, Bukovel, Karshoo Entreprise de rev…
$1,20M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Bureau 84 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 84 m²
Odessa, Ukraine
Surface 84 m²
35708. Je vendrai les locaux pour un bureau au centre d'Odessa. Sous-sol intérieur 84 m, 4 c…
$57,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller