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Bâtiments de fabrication en Vylkove Urban Hromada, Ukraine

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Fabrication 12 159 m² dans Vylkove, Ukraine
Fabrication 12 159 m²
Vylkove, Ukraine
Surface 12 159 m²
Un Maïdanchik unique à l'échelle de l'histoire du Danube avec un virage direct vers la mer N…
$3,00M
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