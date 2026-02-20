Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Vigodanska silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Vigodanska silska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Vyhoda, Ukraine
Maison 5 chambres
Vyhoda, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 254 m²
Sol 1/2
$40,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vigodanska silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller