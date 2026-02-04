Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Vigodanska silska gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Vigodanska silska gromada, Ukraine

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 2 482 m² dans Vyhoda, Ukraine
Propriété commerciale 2 482 m²
Vyhoda, Ukraine
Surface 2 482 m²
13052. Base industrielle. La propriété du bâtiment est 2.480 m2, un terrain de 3.68 hectares…
$410,000
Laisser une demande
Propriété commerciale 100 m² dans Vyhoda, Ukraine
Propriété commerciale 100 m²
Vyhoda, Ukraine
Surface 100 m²
7999. . . Nous offrons une base de raffinerie de pétrole valide à 30 km d'Odessa dans le vil…
$380,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller