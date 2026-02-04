Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Vigodanska silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Vigodanska silska gromada, Ukraine

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kamianka, Ukraine
Appartement 2 chambres
Kamianka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 52 m²
Sol 1/2
26325. A vendre Appartement 2 pièces à Kamenka, le centre du village, une maison forte, des …
$20,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vigodanska silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller