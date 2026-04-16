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Bureaux à vendre en Velikodolinska selisna gromada, Ukraine

propriété commerciale
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1 propriété total trouvé
Bureau 564 m² dans Molodizhne, Ukraine
Bureau 564 m²
Molodizhne, Ukraine
Surface 564 m²
35538. Centre d'affaires opérationnel dans la zone la plus populaire de Chernomorsk est à ve…
$300,000
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