  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Velikodalnicka silska gromada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

3 propriétés total trouvé
Maison 6 chambres dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Maison 6 chambres
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Nombre de pièces 6
Surface 305 m²
Sol 1/2
$70,000
Maison 5 chambres dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Maison 5 chambres
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 115 m²
Sol 1/1
$90,000
Maison 5 chambres dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Maison 5 chambres
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 139 m²
Sol 1/2
25186 Je vendrai une maison de 2 étages à Dalnik, d'une superficie totale de 139 m2. Sur le …
$65,000
Caractéristiques des propriétés en Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
