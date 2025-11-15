Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

5 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 145 m² dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Propriété commerciale 145 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Surface 145 m²
Sol 1
$750
Propriété commerciale dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Propriété commerciale
Velykyi Dalnyk, Ukraine
29643. Je vends un terrain à usage commercial à Velikiy Dalnik, Mayakskaya, à 5 km de Dve St…
$250,000
Propriété commerciale 2 000 m² dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Propriété commerciale 2 000 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Surface 2 000 m²
9912. . . We offer for sale a warehouse building in the village. Great Dalknik. Total area 2…
$195,000
Propriété commerciale 2 919 m² dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Propriété commerciale 2 919 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Surface 2 919 m²
$300,000
Propriété commerciale 400 m² dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Propriété commerciale 400 m²
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Surface 400 m²
29289 Complexe d'entrepôts à vendre dans le village de Velykyi Dalnik. Superficie totale 400…
$200,000
