Appartements à vendre en Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Appartement 2 chambres
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 68 m²
Sol 3/11
$58,500
Laisser une demande
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Velykyi Dalnyk, Ukraine
Appartement 2 chambres
Velykyi Dalnyk, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 64 m²
Sol 3/11
$55,000
Laisser une demande
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Caractéristiques des propriétés en Velikodalnicka silska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
