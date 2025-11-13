Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Uznenska miska gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Uznenska miska gromada, Ukraine

Pivdenne
3
4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 500 m² dans Pivdenne, Ukraine
Propriété commerciale 1 500 m²
Pivdenne, Ukraine
Surface 1 500 m²
Sol 1/2
$1,60M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Propriété commerciale dans Pivdenne, Ukraine
Propriété commerciale
Pivdenne, Ukraine
20275. Yuzhny, terrain de 4 hectares, contrat de 49 ans, dispose de son propre transformateu…
$480,000
Laisser une demande
Propriété commerciale dans Novi Biliari, Ukraine
Propriété commerciale
Novi Biliari, Ukraine
№ 1312. . We offer for sale a plot near the South Port in the village. Belars. The total are…
$600,000
Laisser une demande
NotarNotar
Propriété commerciale dans Pivdenne, Ukraine
Propriété commerciale
Pivdenne, Ukraine
$400,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller