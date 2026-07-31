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Entrepôts à vendre en Usativska silska gromada, Ukraine

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Entrepôt 2 113 m² dans Usatove, Ukraine
Entrepôt 2 113 m²
Usatove, Ukraine
Surface 2 113 m²
La vente du complexe de réfrigérateur est de .83 ha, prêt pour les affaires, 2113 m Local :…
$700,000
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BPS Consulting
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