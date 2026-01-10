Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Usativska silska gromada, Ukraine

13 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 3 000 m² dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale 3 000 m²
Usatove, Ukraine
Surface 3 000 m²
$2,60M
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
26725. Vente d'un terrain sur l'autoroute Odessa-Kyiv. La superficie totale est de 3,54 hect…
$790,000
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
1138. Vente d'un terrain sur le Bypass Road, entre les deux piliers et le pont Clover. La su…
$250,000
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
N° 1092. Nous vous proposons à la vente une section sur l'autoroute Odessa - Kiev 3 km. de l…
$3,00M
Propriété commerciale 6 200 m² dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale 6 200 m²
Usatove, Ukraine
Surface 6 200 m²
N° 3482. . . Nous offrons à la vente une base de transbordement dans l'art. Usatova. La supe…
$3,75M
Propriété commerciale 6 200 m² dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale 6 200 m²
Usatove, Ukraine
Surface 6 200 m²
16256 Station Usatovo à vendre. Terrain de 6 hectares. Sur le territoire il y a des locaux d…
$4,00M
Propriété commerciale dans Marynivka, Ukraine
Propriété commerciale
Marynivka, Ukraine
No 1109. Je vends un terrain pour la construction d'un immeuble résidentiel à s. Marinovka a…
$10,000
Propriété commerciale 2 000 m² dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale 2 000 m²
Usatove, Ukraine
Surface 2 000 m²
27129. Vente d'un complexe de bâtiments dans le quartier Agronomicheskaya. Superficie totale…
$810,000
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
31167. I will sell a land plot on a busy highway Odessa-Kyiv. The total area is 63.7 ha. Eno…
$11,90M
Propriété commerciale 6 200 m² dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale 6 200 m²
Usatove, Ukraine
Surface 6 200 m²
151936 Route Odessa-Usatovo-Oround-Kievskoye Shosse est à vendre M-05, M28-01. Hector ou 9 h…
$4,00M
Propriété commerciale 3 082 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 3 082 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 12
Surface 3 082 m²
Sol 1/2
Principales caractéristiques: Superficie du Budivli : 3082 m2 La superficie de la terre dily…
$2,50M
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
10322. Nous vous proposons à la vente un terrain dans la région de Cloverny Bridge sur la ro…
$280,000
Propriété commerciale dans Usatove, Ukraine
Propriété commerciale
Usatove, Ukraine
1090. Nous vous proposons à la vente une section de façade dans la zone de Clover Bridge. La…
$221,000
