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Maisons à vendre en Turiisk Settlement Hromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison 8 chambres dans Radovychi, Ukraine
Maison 8 chambres
Radovychi, Ukraine
Chambres 8
Nombre de salles de bains 5
Surface 160 m²
Nombre d'étages 3
Maison à Radovichy Dans la magnifique station balnéaire de Radovichi, une maison d'une super…
$468,920
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Caractéristiques des propriétés en Turiisk Settlement Hromada, Ukraine

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