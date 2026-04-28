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Appartements à vendre en Turiisk Settlement Hromada, Ukraine

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1 propriété total trouvé
Appartement 5 chambres dans Radovychi, Ukraine
Appartement 5 chambres
Radovychi, Ukraine
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 350 m²
Nombre d'étages 3
Maison dans un quartier calme de Tivat Dans la belle petite station balnéaire de Radovichi, …
$375,136
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Caractéristiques des propriétés en Turiisk Settlement Hromada, Ukraine

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