  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Teplodarska miska gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Teplodarska miska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 8 500 m² dans Teplodar, Ukraine
Propriété commerciale 8 500 m²
Teplodar, Ukraine
Surface 8 500 m²
3063. Nous vous proposons à la vente une base industrielle à Teplodar. La superficie totale …
$850,000
