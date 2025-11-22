Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Tairovska selisna gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Tairovska selisna gromada, Ukraine

Lymanka
31
43 propriétés total trouvé
Propriété commerciale dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale
Lymanka, Ukraine
11733. In Tsarskoye Selo - 2 on Alexandrovskaya \ pr - t Zhukova, for sale 6 acres. Land of …
$92,000
Propriété commerciale dans Sukhyi Lyman, Ukraine
Propriété commerciale
Sukhyi Lyman, Ukraine
21578. Un terrain est proposé à la vente dans le village. Sukhoi Liman. La superficie totale…
$70,000
Propriété commerciale 1 850 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 850 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 850 m²
30306 Vente d'un immeuble avec un terrain dans un endroit praticable sur Tairova dans un end…
$1,50M
Propriété commerciale 1 500 m² dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale 1 500 m²
Lymanka, Ukraine
Surface 1 500 m²
26721. Vente d'un immeuble indépendant à Sauvignon. Le projet prévoit un petit immeuble d'ap…
$1,25M
Propriété commerciale dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale
Lymanka, Ukraine
№ 6916 I sell a façade plot in the Black Sea for any type of activity. The total area of 163 acres.
$150,000
Propriété commerciale 1 115 m² dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale 1 115 m²
Lymanka, Ukraine
Surface 1 115 m²
7992. . . We offer for sale a 4-story construction house and standing separately in the town…
$610,000
Propriété commerciale dans Sukhyi Lyman, Ukraine
Propriété commerciale
Sukhyi Lyman, Ukraine
10329. . . We offer land in the Sukhom Liman district for sale when moving to Tairovsky. The…
$423,000
Propriété commerciale 750 m² dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale 750 m²
Lymanka, Ukraine
Surface 750 m²
9209. . . We offer for sale a 3-storey hotel in Tsarskoye Selo. The total area of 740 sq.m. …
$750,000
Propriété commerciale dans Taïrove, Ukraine
Propriété commerciale
Taïrove, Ukraine
№ 1211. . . For sale plot, the correct form, in Zelen Gai on the street. Yesenina. The total…
$35,000
Propriété commerciale 34 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 34 m²
Odessa, Ukraine
Surface 34 m²
23648 Vente de locaux commerciaux dans un immeuble neuf sur Tairova. Superficie totale 34 m²…
$30,000
Propriété commerciale dans Taïrove, Ukraine
Propriété commerciale
Taïrove, Ukraine
10123. . . We offer for sale a land plot in the Green Guy massif. The total area of 1.4 hect…
$210,000
Propriété commerciale 1 850 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 1 850 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 22
Surface 1 850 m²
Nombre d'étages 3
Maison, Bâtiment dans un passage et place de passe dans un microdistrict peuplé Article 25 a…
$1,50M
Propriété commerciale 32 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 32 m²
Odessa, Ukraine
Surface 32 m²
$25,000
Propriété commerciale dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale
Lymanka, Ukraine
№ 5965. I will sell the land in the Black Sea 2. The total area of the plot is 1.63 hectares…
$160,000
Propriété commerciale 20 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 20 m²
Odessa, Ukraine
Surface 20 m²
$13,000
Propriété commerciale 58 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 58 m²
Odessa, Ukraine
Surface 58 m²
20792. Nous proposons à la vente des locaux commerciaux dans un nouveau bâtiment sur Tairova…
$34,740
Propriété commerciale 35 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 35 m²
Odessa, Ukraine
Surface 35 m²
23002. Vente d'un local commercial dans un immeuble neuf sur Tairova. Superficie totale 35 m…
$35,000
Propriété commerciale dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale
Lymanka, Ukraine
7857. . . We offer for sale a plot in the Black Sea. The total area of 46 acres. There is a …
$310,000
Propriété commerciale 50 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 50 m²
Odessa, Ukraine
Surface 50 m²
18512 Local prêt à l'emploi avec rénovation de qualité européenne pour votre entreprise. Tou…
$50,500
Propriété commerciale 401 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 401 m²
Odessa, Ukraine
Surface 401 m²
№ 1415. . . We offer for sale a facade room in the new residential complex "Home on Levitan"…
$570,000
Propriété commerciale 3 156 m² dans Sukhyi Lyman, Ukraine
Propriété commerciale 3 156 m²
Sukhyi Lyman, Ukraine
Surface 3 156 m²
10025. . . We offer a real estate complex in Sukhoi Liman for sale. The existing warehouse b…
$420,000
Propriété commerciale dans Sukhyi Lyman, Ukraine
Propriété commerciale
Sukhyi Lyman, Ukraine
27012. Un terrain est à vendre dans l'estuaire de Sukhoi sur la rue principale. La superfici…
$48,000
Propriété commerciale 44 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 44 m²
Odessa, Ukraine
Surface 44 m²
23450 Vente de locaux commerciaux dans un complexe résidentiel 56 Zhemchuzhina. Superficie t…
$40,000
Propriété commerciale 165 m² dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale 165 m²
Lymanka, Ukraine
Surface 165 m²
28425. Local commercial à vendre dans un nouveau complexe résidentiel sur la rue Institutska…
$32,000
Propriété commerciale dans Sukhyi Lyman, Ukraine
Propriété commerciale
Sukhyi Lyman, Ukraine
24958 Terrain à vendre dans le village. Sukhoi Liman. La superficie totale est de 25 acres. …
$67,000
Propriété commerciale 47 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 47 m²
Odessa, Ukraine
Surface 47 m²
11626. Office space for sale in ZhK "37 Pearl". Office with renovation, toilet, electricity …
$95,000
Propriété commerciale 38 m² dans Odessa, Ukraine
Propriété commerciale 38 m²
Odessa, Ukraine
Surface 38 m²
21807 Je propose à la vente des locaux dans un nouveau complexe résidentiel terminé. Aménage…
$28,500
Propriété commerciale dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale
Lymanka, Ukraine
25515. Terrain à vendre à Limanka. La superficie totale est de 5 acres. Forme rectangulaire …
$43,000
Propriété commerciale 1 100 m² dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale 1 100 m²
Lymanka, Ukraine
Surface 1 100 m²
10144. . . We offer for sale a new, separately standing, 2-storey building on the street. Co…
$660,000
Propriété commerciale 1 633 m² dans Lymanka, Ukraine
Propriété commerciale 1 633 m²
Lymanka, Ukraine
Surface 1 633 m²
13946 Mansion for sale in Sauvignon-2. Private school business option, premium boarding scho…
$2,15M
