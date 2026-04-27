Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rozdilnanska miska gromada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Rozdilnanska miska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison dans Blahodatne, Ukraine
Maison
Blahodatne, Ukraine
Surface 83 m²
38304 Je vendrai une maison confortable dans le village de Blagodatnoe (Kirovo) du district …
$50,000
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rozdilnanska miska gromada, Ukraine

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller