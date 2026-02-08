Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rozdilnanska miska gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Rozdilnanska miska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 183 m² dans Rozdilna, Ukraine
Propriété commerciale 183 m²
Rozdilna, Ukraine
Surface 183 m²
20411. Vente de l'ascenseur existant 183 000 tonnes. 40 000 m2 terrain 20 hectares. La capac…
$8,50M
