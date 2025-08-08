Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast de Rivne
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Oblast de Rivne, Ukraine

Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Vente des droits patrimoniaux d’un complexe unique dans la région de Rivne dans Oblast de Rivne, Ukraine
Vente des droits patrimoniaux d’un complexe unique dans la région de Rivne
Oblast de Rivne, Ukraine
Surface 751 900 m²
Le complexe comprend deux gisements : Premier : 32 ha Deuxième (au-delà de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller