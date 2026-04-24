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Appartements à vendre en Pulyny Settlement Hromada, Ukraine

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1 propriété total trouvé
Appartement 13 chambres dans Ivanovychi, Ukraine
Appartement 13 chambres
Ivanovychi, Ukraine
Chambres 13
Nombre de salles de bains 13
Surface 1 150 m²
Nombre d'étages 5
Petite maison à vendre dans un bon quartier de Becici / Ivanovici, Budva municipalité. La ma…
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Caractéristiques des propriétés en Pulyny Settlement Hromada, Ukraine

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