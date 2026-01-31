Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Ovidiopolska selisna gromada
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Ovidiopolska selisna gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Ovidiopol, Ukraine
Maison 3 chambres
Ovidiopol, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 66 m²
Sol 1/1
3656. Je vendrai une maison à M. Un plat Ovidia avec une zone privée de 15 mailles. La maiso…
$18,000
