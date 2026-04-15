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Loyer mensuel de entrepôts en Odesa Raion, Ukraine

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Entrepôt 1 500 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 1 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 500 m²
L'entrepôt inondé de logistique et de flux lourds est de 1500 m2 avec une branche JD et une …
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Entrepôt 1 200 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 1 200 m²
Odessa, Ukraine
Surface 1 200 m²
Je vais mettre dans un entrepôt sec à Hudson, 1200 mps par maison (1000 200 carrés) bureau 2…
$3
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