Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Raion
  4. Location longue durée
  5. Fabrication

Loyer mensuel de locaux industriels en Odesa Raion, Ukraine

Fabrication Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Fabrication 750 m² dans Odessa, Ukraine
Fabrication 750 m²
Odessa, Ukraine
Surface 750 m²
Je vais donner la Primishilla au fabricant. Cent, Malar, un, deux, trois, quatre, cinq, et s…
$3
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller