Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Odesa Urban Hromada
  4. Location longue durée
  5. Bureau

Loyer mensuel de des bureaux en Odesa Urban Hromada, Ukraine

;
Odessa
88
140 propriétés total trouvé
Bureau 63 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30642. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$1,008
par mois
Laisser une demande
Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Surface 64 m²
30272. Je louerai un bureau de 64,2 m2 dans le centre d'affaires sur Uspenskaya. Il est prév…
$800
par mois
Laisser une demande
Bureau 61 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 61 m²
Odessa, Ukraine
Surface 61 m²
30453. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$972
par mois
Laisser une demande
Mazur EstateMazur Estate
Bureau 111 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 111 m²
Odessa, Ukraine
Surface 111 m²
30539. Louer un bureau sans commission (0 %) dans un centre d'affaires sur le boulevard Fren…
$1,665
par mois
Laisser une demande
Bureau 45 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 45 m²
Odessa, Ukraine
Surface 45 m²
15585 Bureau à louer dans le centre d'affaires "Dvorets Kamo". Belle entrée de façade. Répar…
$450
par mois
Laisser une demande
Bureau 162 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 162 m²
Odessa, Ukraine
Surface 162 m²
36894. Je louerai un bureau sur la rue Marshal Govorov dans le complexe résidentiel Grand Pa…
$1,600
par mois
Laisser une demande
Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Surface 64 m²
30347. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Napoléon sur Uspenskaya. Superficie to…
$800
par mois
Laisser une demande
Bureau 61 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 61 m²
Odessa, Ukraine
Surface 61 m²
30444. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$918
par mois
Laisser une demande
Bureau 66 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 66 m²
Odessa, Ukraine
Surface 66 m²
30239. Louer SANS COMMISSION dans la 39ème perle, un centre d'affaires moderne sur le boulev…
$662
par mois
Laisser une demande
Bureau 61 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 61 m²
Odessa, Ukraine
Surface 61 m²
30445. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$917
par mois
Laisser une demande
Bureau 84 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 84 m²
Odessa, Ukraine
Surface 84 m²
17593. Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de type bureau …
$672
par mois
Laisser une demande
Bureau 50 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 50 m²
Odessa, Ukraine
Surface 50 m²
15584 Locaux loués dans le centre d'affaires "Dvorets Kamo" au 1er étage, cour. Réparations …
$500
par mois
Laisser une demande
Bureau 195 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 195 m²
Odessa, Ukraine
Surface 195 m²
26645. Je louerai un bureau sur Bolshaya Arnautskaya. Entrée avant et trois fenêtres avant. …
$1,950
par mois
Laisser une demande
Bureau 97 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 97 m²
Odessa, Ukraine
Surface 97 m²
30232. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires "Kadorr" sur le boulevard français. Le…
$1,162
par mois
Laisser une demande
Bureau 595 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 595 m²
Odessa, Ukraine
Surface 595 m²
27461 Bureau à louer dans un centre d'affaires sur la rue Bunina. L'étage entier d'une super…
$6,000
par mois
Laisser une demande
Bureau 140 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 140 m²
Odessa, Ukraine
Surface 140 m²
17597 Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de bureau d'une …
$1,120
par mois
Laisser une demande
Bureau 100 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 100 m²
Odessa, Ukraine
Surface 100 m²
No2119. Dans le centre même de la ville, une façade de 80 m2 est à louer. Deux entrées, gran…
$650
par mois
Laisser une demande
Bureau 120 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 120 m²
Odessa, Ukraine
Surface 120 m²
17598 Un local dans le centre-ville est disponible à la location. Un local de bureaux d'une…
$960
par mois
Laisser une demande
Bureau 70 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 70 m²
Odessa, Ukraine
Surface 70 m²
36578. L'espace de bureau est loué en BC Watercolor. Superficie totale de 70 m2. Bonne répar…
$480
par mois
Laisser une demande
Bureau 71 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 71 m²
Odessa, Ukraine
Surface 71 m²
22799. Je louerai un bureau d'une superficie totale de 71 m2. Dans le centre d'affaires de K…
$1,065
par mois
Laisser une demande
Bureau 110 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 110 m²
Odessa, Ukraine
Surface 110 m²
31897 Je louerai la façade sur le boulevard français. Bureau, centre médical, bureau de repr…
$1,450
par mois
Laisser une demande
Bureau 83 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 83 m²
Odessa, Ukraine
Surface 83 m²
30318. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$1,244
par mois
Laisser une demande
Bureau 165 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 165 m²
Odessa, Ukraine
Surface 165 m²
27305. Bureau à louer dans le centre-ville. Complexe résidentiel Star d'Ellada. Superficie t…
$1,650
par mois
Laisser une demande
Bureau 270 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 270 m²
Odessa, Ukraine
Surface 270 m²
24700. Je louerai un bureau dans le centre-ville sur Grecheskaya Street. Centre d'affaires P…
$4,050
par mois
Laisser une demande
Bureau 83 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 83 m²
Odessa, Ukraine
Surface 83 m²
30322. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$1,316
par mois
Laisser une demande
Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Surface 64 m²
30336. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Napoléon sur Uspenskaya. Superficie to…
$510
par mois
Laisser une demande
Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Surface 64 m²
30337. Je louerai un bureau dans le centre d'affaires Napoléon sur Uspenskaya. Superficie to…
$515
par mois
Laisser une demande
Bureau 97 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 97 m²
Odessa, Ukraine
Surface 97 m²
30244. Bureau avec rénovation moderne à Arcadia. Surface totale 97.1 m2, 4 bureaux avec vue …
$1,165
par mois
Laisser une demande
Bureau 83 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 83 m²
Odessa, Ukraine
Surface 83 m²
30329. Je louerai un bureau dans un centre d'affaires sur French Boulevard. Un bureau de typ…
$1,235
par mois
Laisser une demande
Bureau 63 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 63 m²
Odessa, Ukraine
Surface 63 m²
30470. Je louerai un bureau dans un nouveau centre d'affaires de Kadorr sur le boulevard ita…
$875
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller