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Bâtiments de fabrication en Nerubajska silska gromada, Ukraine

propriété commerciale
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Fabrication 6 200 m² dans Usatove, Ukraine
Fabrication 6 200 m²
Usatove, Ukraine
Surface 6 200 m²
Vente de complexe d'investissement universel à 6 hectares peut être étendu à 27 hectares Loc…
$4,50M
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