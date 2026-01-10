Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Nerubajska silska gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Nerubaiske, Ukraine
Appartement 3 chambres
Nerubaiske, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Sol 5/5
$40,000
Caractéristiques des propriétés en Nerubajska silska gromada, Ukraine

