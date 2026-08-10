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Immobilier commercial en Nadvirna Raion, Ukraine

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6 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 000 m² dans Polianytsia, Ukraine
Propriété commerciale 1 000 m²
Polianytsia, Ukraine
Surface 1 000 m²
Je vendrai l'hôtel à Polonka, la zone de villégiature, Bukow. Avec une vue imprenable sur le…
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Autre 510 m² dans Polianytsia, Ukraine
Autre 510 m²
Polianytsia, Ukraine
Surface 510 m²
Cojplar -- quatre maisons dans les montagnes -- Polyakov, Bukovel, Karshoo Entreprise de rev…
$1,20M
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Autre 750 m² dans Polianytsia, Ukraine
Autre 750 m²
Polianytsia, Ukraine
Surface 750 m²
Préparez un nouvel hôtel près de Bukoville, des vacances, en face de la première sortie, à 7…
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Propriété commerciale 4 000 m² dans Deliatyn, Ukraine
Propriété commerciale 4 000 m²
Deliatyn, Ukraine
Surface 4 000 m²
Je te vendrai une suite commerciale à Delhi. Il est situé près de l'artère de transport pri…
$6,00M
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Propriété commerciale 2 000 m² dans Polianytsia, Ukraine
Propriété commerciale 2 000 m²
Polianytsia, Ukraine
Surface 2 000 m²
Ouvrir une occasion unique d'investir dans un hôtel prestigieux, situé au cœur de la peintur…
$3,30M
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Propriété commerciale 700 m² dans Polianytsia, Ukraine
Propriété commerciale 700 m²
Polianytsia, Ukraine
Surface 700 m²
C'est une affaire de prêt-restaurant au cœur de Carpath- Poison ! Companine transporte deux …
$2,65M
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