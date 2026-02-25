Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Mukachevo Raion
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Mukachevo Raion, Ukraine

1 propriété total trouvé
Сomplexe hôtelier, de loisirs et médical en activité à Polyana, en Transcarpatie dans Poliana, Ukraine
Premium Premium
Сomplexe hôtelier, de loisirs et médical en activité à Polyana, en Transcarpatie
Poliana, Ukraine
Surface 6 455 m²
Nombre d'étages 6
Je vends un complexe hôtelier, de loisirs et médical en activité à Polyana, en Transcarpatie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BPS Consulting
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller