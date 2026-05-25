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Bâtiments de fabrication en Oblast de Kiev, Ukraine

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propriété commerciale
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Fabrication 3 500 m² dans Trebukhiv, Ukraine
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Fabrication 3 500 m²
Trebukhiv, Ukraine
Surface 3 500 m²
Nombre d'étages 3
Vente du complexe de production et d'entreposage fini (industrie alimentaire)Lieu: région de…
$2,09M
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