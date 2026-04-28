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Propriétées résidentielles à vendre en Kovel Raion, Ukraine

2 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Radovychi, Ukraine
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Radovychi, Ukraine
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Maison 8 chambres dans Radovychi, Ukraine
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Radovychi, Ukraine
Chambres 8
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Nombre d'étages 3
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$468,920
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