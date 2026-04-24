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Hôtels à vendre en Karolino Bugazka silska gromada, Ukraine

propriété commerciale
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3 propriétés total trouvé
Hôtel 1 100 m² dans Karolino Buhaz, Ukraine
Hôtel 1 100 m²
Karolino Buhaz, Ukraine
Surface 1 100 m²
N° 2636. Nous offrons un centre de loisirs dans le village à vendre. Carolina Bugaz. La prem…
$650,000
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Hôtel 50 m² dans Karolino Buhaz, Ukraine
Hôtel 50 m²
Karolino Buhaz, Ukraine
Surface 50 m²
19481 Vente d'un chalet près de la mer, Karolino-Bugaz. État de vie. Superficie totale 50 m2…
$40,000
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Hôtel 250 m² dans Zatoka, Ukraine
Hôtel 250 m²
Zatoka, Ukraine
Surface 250 m²
37533 Je vendrai un centre de loisirs à Zatoka avec un terrain. Situé près de la baie. Il y …
$160,000
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