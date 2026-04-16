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Hôtels à vendre en Fontanska silska gromada, Ukraine

propriété commerciale
11
1 propriété total trouvé
Hôtel 98 m² dans Fontanka, Ukraine
Hôtel 98 m²
Fontanka, Ukraine
Surface 98 m²
8697 . . En vente est une base touristique au large de la côte de la mer Noire. Le bâtiment,…
$40,000
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