  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Dobroslavska selisna gromada
  4. Commercial

Immobilier commercial en Dobroslavska selisna gromada, Ukraine

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 3 150 m² dans Kremydivka, Ukraine
Propriété commerciale 3 150 m²
Kremydivka, Ukraine
Surface 3 150 m²
N° 5684. Nous offrons un complexe d'installations de production en s à vendre. Crémidovka. L…
$500,000
