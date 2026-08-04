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Bâtiments de fabrication en Dalnicka silska gromada, Ukraine

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propriété commerciale
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Fabrication 3 000 m² dans Dobrooleksandrivka, Ukraine
Fabrication 3 000 m²
Dobrooleksandrivka, Ukraine
Surface 3 000 m²
Une ferme vivante avec des animaux et une base entière pour travailler dans la région d'Odek…
$240,000
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