Maisons à vendre en Dacnenska silska gromada, Ukraine

4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Dachne, Ukraine
Maison 3 chambres
Dachne, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 95 m²
Sol 1/1
$45,000
Maison 5 chambres dans Dachne, Ukraine
Maison 5 chambres
Dachne, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 110 m²
Sol 1/1
25128 Vente d'une maison dans le village de Dachnoe d'une superficie totale de 110 m². Deux …
$48,000
Maison 1 chambre dans Yehorivka, Ukraine
Maison 1 chambre
Yehorivka, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 30 m²
Sol 1/1
19247. Je vends un chalet à cinq minutes de l'estuaire. C'est parti terrain de 6 acres, auqu…
$6,000
Maison 2 chambres dans Yehorivka, Ukraine
Maison 2 chambres
Yehorivka, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 134 m²
Sol 1/2
1963 En vente capitale Maison de 2 étages sur l'autoroute Kiev sur l'estuaire Khadjibeyevsky…
$18,000
